Телефонные злоумышленники пытались обмануть "Аэрофлот" на 15 млн рублей

Группа телефонных мошенников пытались обмануть "Аэрофлот".

Злоумышленники связались с главным бухгалтером национального перевозчика и потребовали перевести 15 млн руб. "на оплату услуг контрагента". От имени гендиректора перевозчика Сергея Александровского мошенники на протяжении часа убеждали ее перевести деньги на некий расчетный счет.

После получения отказа аферисты назначили женщине встречу в офисе "Аэрофлота" на Арбате. В счет "выполнения условий договора" они просили передать уже меньше — 5 млн руб. Однако 9 января мошенники встретили в офисе не главного бухгалтера с деньгами, а оперативников.

Были задержаны двое граждан Армении 1995 и 1996 года рождения. На них завели уголовное дело, сообщают "Известия".