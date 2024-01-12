12 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Обучение в вузах может подорожать на 10-12%

В России ожидается новое повышение стоимости обучения в вузах на платной основе.

В новом учебном году — с 2024 по 2025 год — оно может подорожать на 10–12%. Как заявил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, подорожание связано с затратами высших учебных заведений на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка. Для внедрения отечественных разработок в образование нужны деньги.

Также, по словам эксперта, получение образования подорожает из-за роста услуг ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. Кроме того, вузам необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам.

Зернов отмечает, что особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным образовательным учреждениям, которые сводят концы с концами. Если раньше они могли брать кредиты, то в настоящее время банки мущественно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно.

С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях. Как заявила начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что количество вузов в России сократилось почти в два раза за - с 2012 года их стало меньше на 42%. Об этом заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий на общем собрании РАН.

Теги: вузы, образование


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