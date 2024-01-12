12 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Самым скачиваемым приложением в России стало Wildberries

Россияне в прошлом году чаще всех скачивали в магазинах приложений Google Play и App Store VPN-сервисы.

Список самых популярных программ возглавил маркетплейс Wildberries, который опередил лидера прошлого года – мессенджер Telegram, сообщил представитель международной исследовательской компании data.ai. В статистике учитывалась оценка первых загрузок на устройства за 2023 год без учета обновлений и повторных скачиваний того, что ранее было удалено с телефона.

Отмечается, что отечественный рынок мобильных приложений остается шестым в мире: он вырос на 1% в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play. За прошлый россияне скачали приложения около 5,6 млрд раз, сообщают "Ведомости".

Ранее компания Wildberries зарегистрировала дочернюю микрокредитную организацию ООО "ВБ Финанс".

Теги: Wildberries, приложения, смартфон


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Ранее 22.12.2023 13:36 Мск Wildberries зарегистрировала микрокредитную организацию

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