Оплату с помощью лица в метро внедряют в областных центрах России

Кабмин России планирует до конца 2025 года запустить оплату по биометрии в шести региональных метрополитенах.

Это следует из шести утвержденных в декабре 2023 года "дорожных карт" по запуску систем биометрической оплаты проезда в региональных метрополитенах. Как следует из документов, в метро Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Самары сервис оплаты проезда по лицу запустят в текущем году. В Санкт-Петербурге и Новосибирске сервис заработает до конца 2025 года.

"Дорожные карты" разработаны по поручению вице-премьера России Дмитрия Григоренко. В его аппарате указали, что продолжают работать над "экосистемой биометрических сервисов". Отмечается, что в перспективе в метро внедрят не только систему оплаты по взгляду, но и обеспечат возможность привязки социальных карт и проездных к биометрическим данным пользователя.

Эксперты на рынке считают такие сроки оптимистичными и оценивают минимальные затраты на оборудование станций в 260 млн руб. Специалисты предупреждают о высоких рисках дополнительных расходов и технических сложностях при реализации проекта, в том числе связанных с необходимостью внедрять решения в области информбезопасности, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что в настоящее время в Единую биометрическую систему (ЕБС) от банков переданы десятки миллионов биометрических образцов россиян. Отмечается, что, как правило, граждане сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности – упрощенная, которую можно сдать в мобильном приложении.