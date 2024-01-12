12 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В базовой программе ОМС появится консультация психолога

Базовая программа обязательного медицинского страхования в России с 2024 года появится консультация медицинских психологов.

К ним смогут обратиться пациенты по направлению лечащего врача. Речь о тех, кто состоит на диспансерном учете, ветеранах боевых действий, а также женщин в период беременности, родов и в послеродовой период. В перечень заболеваний, при которых устанавливается диспансерное наблюдение за пациентами, согласно приказу Минздрава, входят хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, хроническая обструктивная легочная болезнь, болезнь Крона, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.

Как заявил клинический психолог Илья Гавин, есть опасения, что помощь будет недостаточно квалифицированной, так как один специалист не может охватить весь спектр расстройств. Может понадобиться значительное количество психологов.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович указала, что в России недостаточно психологов для оказания помощи всем указанным категориям граждан. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в России на 100 тыс. человек приходится 4-5 психологов. Для увеличения их числа придется прибегать к дополнительному образованию и переучивать специалистов, сообщают "Ведомости".

Теги: ОМС, медицина, психология


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