12 Января 2024
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Экономика В России
Фото: национальныепроекты.рф

РСПП предложил создать отдельный нацпроект по предпринимательству

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) намерен вынести на обсуждение в кабмин вопрос создания отдельного национального проекта по предпринимательству.

Как ожидается, он будет комплексно решать проблемы бизнеса. В него предлагается включить нацпроекты по развитию малого и среднего бизнеса и производительности труда. С такой инициативой выступил президент РСПП Александр Шохин на заседании попечительского совета другого бизнес-объединения – "Опоры России". На встрече присутствовали, в том числе представители Минэкономразвития. В основе нацпроекта может быть обновленная стратегия развития МСП, вопросы рынка труда и его производительности, снижение административных барьеров, стимулирование инвестиций, указал Шохин.

С учетом того глава государства Владимир Путин объявил пятилетку созидательного предпринимательского труда, формирование отдельного нацпроекта было бы логичным, отметил глава РСПП. Речь идет об использовании уже сложившихся наработок. Важно, чтобы в такой нацпроект попали как вопросы, которые отражены в действующих нацпроектах с учетом их корректировки, так и новые сюжеты вне периметра, подчеркнул Шохин, сообщают "Ведомости".

Теги: нацпроекты, предпринимательство


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