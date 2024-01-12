Остановки в Белгороде после обстрелов начали укреплять мешками с песком и блоками

Остановки общественного транспорта в Белгороде начали укреплять мешками с песком.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что остановки укрепят бетонными блоками и мешками с песком по поручению главы региона. Губернатор Вячеслав Гладков поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок. Это необходимо для того, чтобы обезопасить жителей, которые пользуются общественным транспортом, сообщает РБК.

Остановки в Белгороде серьезно повреждены во время атаки Вооруженных сил Украины 30 декабря. В Минобороны РФ заявили, что Украина использовала ракеты "Ольха" в кассетном снаряжении и снаряды РСЗО Vampire производства Чехии. Большую часть ракет перехватила российская ПВО.

Сообщалось, что администрация Белгородской области получила 1,3 тыс. заявок на отправку детей из Белгорода в другие регионы.