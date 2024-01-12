Медведев: в 2023 году службу в армии в зоне спецоперации начали полмиллиона человек

За весь 2023 год на военную службу в Вооруженные силы России для отправки в зону проведения специальной военной операции приняли более 500 тыс. человек.

Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на данные Министерства обороны заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, в прошлом году в интересах объединенной группировки войск привлечено более полумиллиона человек. Из них 420 тыс. — это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тыс. в качестве добровольцев.

Также Медведев сообщил, какое условие должен выполнить киевский режим, чтобы Россия применила ядерное оружие.