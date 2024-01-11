12 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки избил несовершеннолетнюю пассажирку

В Нижнем Тагиле водитель маршрутки №36 набросился на девочку-подростка и начал избивать. Что привело к конфликту ни пассажиры, ни сама девушка не поняли. Теперь в этом предстоит разобраться полиции.

Все произошло в 22.15 10 января на остановке Кинотеатр "Красногвардеец". Как сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на очевидца, мужчина остановился, подошел к юной пассажирке и набросился с оскорблениями и кулаками. Все произошло внезапно, потому никто ничего не смог понять.

"Водитель — взрослый, крепкий мужик, подойдя к пассажирской двери, со всей силы, схватив ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул ее с лестницы маршрутки. Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубырем с лесенки на землю. Девушка ударилась головой. Хорошо, что на ней была зимняя одежда и шапка, что несомненно смягчило падение и удар", — рассказала подписчица паблика, ставшая свидетелем избиения.

По ее словам, такого грубого отношения водителю показалось мало и он стал добивать беззащитного ребенка. Остановить мужчину удалось двум проходящим мимо женщинам. Сама пострадавшая тоже не знает, почему с ней так поступили, но предполагает, что это могло случиться из-за рассыпанной мелочи и нестабильных нервов водителя.

"Он не просто покрыл меня матом, избил, он еще порвал мою куртку, сумку, испортил паспорт. Изначально, как только мы зашли в эту маршрутку у ТРЦ "DEPO", то сразу обратили внимание, что он хамил пассажирам. Что его привело в такую ярость, я до сих пор не могу понять. Расплачиваясь с ним, у меня случайно упало несколько рублей, он сразу же начал хамить. Я не ожидала, что он начнет распускать руки. Так и не поняла за что он меня избил. Наверное, нервы у человека не в порядке или проблемы с головой", — рассказала подросток.

На следующий день девушка обратилась в полицию. В МУ МВД России "Нижнетагильское" уже организовали проверку по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Теги: Нижний Тагил, маршрутка, водитель, избиение


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