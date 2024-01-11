Орлов разрешил владельцам "Гринвича" застроить земли мясокомбината на Вторчермете

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил застройку территории мясокомбината на Вторчермете владельцами "Гринвича". Как следует из постановления с утверждением плана застройки, на участке появится 385 тыс. "квадратов" жилья.

Строительством займется компания "Общество Малышева 73", принадлежащее владельцам ТЦ "Гринвич" Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому. Многоэтажные и среднеэтажные дома на 14,5 тыс. человек займет только 21,14 га из имеющихся 61,48 га. Остальную площадь отдадут под детский сад на 250 мест и объекты благоустройства. В проекте также предусмотрена многоуровневый паркинг на 2,6 тыс. машиномест.

Реализовать проект девелопер должен к 2035 году.