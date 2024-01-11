11 Января 2024
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Фото: astrobl.ru

"Ушел на пике". Уральский боец с ОПГ и глава УВД СВАО Строганов покинул органы

Бывший борец с ОПГ на Урале, перешедший на должность главы УВД по СВАО московского главка, Константин Строганов покинул органы. Рапорт на увольнение он написал еще 28 декабря.

Как сообщил генера-майор в беседе с "Ъ-Урал", он ушел на пике своей карьеры. К этому времени УВД по СВАО стало первым в Москве и России по оценочным показателям деятельности подразделений ОВД. "По всем направлениям у меня первые места", - заявил Строганов.

Напомним, с 2011 по 2016 годы Константин Строганов работал в Екатеринбурге в должности главы отдела по борьбе с организованной преступностью в областном ГУ МВД. Он отличился в таких резонансных делах как ОПГ Поварова, ОПГ Николая Смовжа, ОПГ Чудинова, сотрудников "Город без наркотиков" и литовского киллера Замольскиса.

В 2016 году Строганов стал замначальника управления уголовного розыска областного главка, а через два года уехал в Москву на должность начальника управления собственной безопасности. На свой последний пост он вступил в 2021 году, а уже в следующем получил звание генерал-майора полиции.

Теги: увольнение, УВД СВАО, ОПГ, Строганов


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