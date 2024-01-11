11 Января 2024
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Армия и ВПК Крым
Фото: Накануне.RU

Губернатор Севастополя предупредил о тренировках со стрельбой Черноморского флота

Сегодня примерно до 20.30 Черноморский флот будет проводить тренировку со стрельбой в районе Северного и Южного молов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, что 9 января местных жителей пугали массовыми ракетными ударами, советовали закупиться продуктами и покинуть город в кратчайшие сроки. Именно такие сообщения стали публиковаться в различных пабликах, однако Развожаев опроверг информацию о призывах покинуть город. По его словам, именно укропропагандисты от аккаунтов обычных севастопольцев рассылали фото объявления, которые якобы висят на городских остановках.

 

Теги: Севастополь, Черноморский флот, тренировка


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