Сергею Удальцову предъявили обвинение в оправдании терроризма

Лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Его статус подтвердила адвокат задержанного Виолетта Волкова.

Как она рассказала Интерфаксу, следователи действительно взяли Удальцова сегодня днем, а после составили протокол о задержании. Меру пресечения Басманный суд Москвы может избрать уже 12 января, следствие настаивает на СИЗО.

При этом Волкова выразила свое мнение, что "состава преступного деяния, в действиях, инкриминируемых Удальцову, нет".

Ранее в квартире лидера "Левого фронта" прошли обыски. Об этом в своем канале успел сообщить сам Удальцов. Предполагается, что причиной задержания стал пост, опубликованный в его блоге.

В 2014 году Сергей Удальцов уже был осужден на четыре с половиной года колонии по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади. Он отсидел положенный срок и вышел на свободу в 2017 году. С тех пор для него установлен режим административного надзора, ограничивающий посещение публичных мероприятий.