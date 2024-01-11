11 Января 2024
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Общество СЗФО
Фото: Накануне.RU

Призера Олимпийских игр Владимира Никитина арестовали за вымогательство

Трехкратный чемпион России и бронзовый призер Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жайнеро Владимира Никитина арестовали по делу о вымогательстве. Как сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда, речь идет о сумме в 300 тыс. рублей.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина В.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство)", - сообщает пресс-служба.

В СИЗО Никитин пробудет до 23 февраля. Уголовное дело находится в производстве следственной части управления МВД по Республике Коми.

Напомним, Владимир Никитин выступает в легчайшей, во второй легчайшей, в полулегкой, во второй полулегкой, и в легкой весовых категориях. В 2013 году он взял серебро на чемпионате мира и бронзу на чемпионате Европы. Трижды становился чемпионом России - в 2012, 2014 и 2015 годах и трижды бронзовым призером чемпионата России в 2009, 2010 и 2011 годах.

Теги: Никитин, Олимпиада, призер, вымогательство


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