11 Января 2024
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Экономика Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Рабочие приступили к возведению третьего этажа строящегося детского сада в Щёлкове

Рабочие приступают к монолитным работам на 3-ем этаже строящегося здания детского сада на 220 мест на улице Школьная в Щелково Московской области. Параллельно идёт установка оконных блоков и возведение внутренних перегородок.

стройка(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Как сообщает муниципальный информационный центр, сейчас на объекте трудятся 23 человека. Строительная готовность составляет на данный момент более16%. Общая площадь здания составит ~4000 м².

строительство детского сада(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«Строительство новых детских садов и школ – это инвестиции в детей, в будущее нашей страны. Новые образовательные учреждения имеют всё необходимое для комфортного и качественного обучения подрастающего поколения, а на прилегающей территории предусмотрены площадки для занятия спортом и активных игр», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

андрей булгаков, щелково(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

В детском саду разместятся 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В здании нового дошкольного учреждения предусмотрены помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.

отделка стен(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

А на прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство, установят игровые и физкультурные площадки, уличное освещение и проведут озеленение.

каменщики, строительство(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: андрейй булгаков, строительство детского сада, дошкольное учреждение


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