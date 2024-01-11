Тысячи тюльпанов - на выставке "Россия" прошла акция поддержки белгородцам

11 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День региона — Белгородской области. В свете недавних обстрелов, которым подвергаются жители региона, Дирекция Выставки, представители регионов, посетители поддержали Белгородщину тюльпанами и открытками в форме сердца, сообщили в АНО "Дирекции выставки достижений "Россия".





«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ежегодно в Белгороде проходит флористический фестиваль «Река в цвету». В эти дни вся Россия на Выставке выразила поддержку тюльпанами.

Этот цветок был выбран не случайно, являясь символом счастья и любви. В знак поддержки на стенд Белгородской области представители АНО «ДВД "Россия"» и коллеги из других регионов принесли корзины тюльпанов.

А сегодняшние посетители выставки пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы на стенде региона. В течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям — их тоже в большом количестве несут на экспозицию Белгородской области.

Напомним, выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.