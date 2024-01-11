Скончался один из разработчиков вакцины "Спутник V"

В Москве скончался один из разработчиков вакцины "Спутник V" Борис Народицкий. Он участвовал в создании платформы, на которой сделан препарат от коронавируса. Народицкому было 82 года, передает РИА Новости со ссылкой на главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Для меня это громадная потеря, я никогда не скрывал, что по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам советовался с ним", — отметил Гинцбург.

Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре имени Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий.