11 Января 2024
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Экономика Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

В Щелково капитально отремонтируют в 2024 году более 63 тысяч квадратных метров городских дорог

В этом 2024 году за счёт субсидий Московской области в городском округе Щёлково заменят более 63 000 м² дорог.

В Щёлкове будут отремонтированы улицы Школьная, 3-я Линия, Буровая, Беляева, Пушкина, Иванова, Широкая и Краснофлотская. В посёлке Монино проведут ремонт на улицах Баранова и Маршала Красовского. В деревне Маврино новое асфальтовое покрытие появится на мосту через реку Дубёнка, а в деревне Назимиха новый асфальт появится на улице Осенняя.

щелково, андрей булгаков(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«Ремонт дорог – ежегодная история. План составляется на основании обращений наших жителей и голосования на портале «Добродел». В процессе мониторинга специалисты отдела дорожного хозяйства выявляют те участки, которые требуют наибольшего внимания и выстраивают приоритетность. Благодаря поддержке Правительства Московской области мы имеем возможность включать в план дополнительные транспортные артерии, что позитивно сказывается на всей инфраструктуре округа», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

укладка асфальта, ремонт дорог(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Как сообщили Накануне.RU в Администрации городского округа Щелково, ремонт дорожного покрытия начнётся, когда установятся подходящие погодные условия.

ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

А завершить работы планируется до конца сентября текущего года.

Теги: щелково, капитальный ремонт дорог, андрей булгаков


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