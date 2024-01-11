11 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Саратовских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

В Саратовской области чиновников попросили не надевать шубы и одежду из натуральной кожи на встречи с местными жителями, сообщает "Взгляд-инфо". Местное издание ссылается на источники в аппарате губернатора региона.

"Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность, - рассказал собеседник издания . - В тренде - неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки".

Отмечается, что чиновники отнеслись к негласному требованию с пониманием. Они якобы согласились, что такая мера необходима, чтобы "показать единство с народом".

Напомним, в 2022 году в Сети вызвал возмущение наряд белгородской чиновницы Галины Шаповаловой. Секретарь местной ячейки "Единой России" пришла на митинг, посвященный 36-й годовщине аварии в Чернобыле, в платье с надписью "PARTY". Оказалось, что Шаповалова, в прошлом работавшая в управлении образования, является "дипломированным специалистом в области иностранных языков". Но при этом почему-то чиновница подумала, что надпись переводится как "партия".

Теги: чиновники, шубы, саратовская область


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