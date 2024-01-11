Медведев назвал условие применения ядерного оружия в конфликте с Украиной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, какое условие должен выполнить киевский режим, чтобы Россия применила ядерное оружие. В своем telegram-канале политик привел слова представителей Украины о том, что "лучший метод борьбы с Россией – уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России".

"Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания", - написал Медведев.

Политик напомнил этот пункт: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

"Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве", - написал Медведев.

В январе 2023 г. Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. В марте того же года замглавы Совбеза уточнил, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, она возросла. Он отметил, что поставки зарубежного вооружения на Украину ведут к ядерной катастрофе. Еще через два месяца он сказал, что если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить удар первой.