Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ, продлили арест до лета

Данил Фомин, обвиняемый в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, останется в СИЗО до лета. Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

На сегодняшнем заседании арест был продлен до 18 июня включительно. Согласно картотеке суда, следующее заседание состоится 2 февраля.

Трагедия произошла 18 августа 2023 года в Екатеринбурге: выходца из Габона ударили ножом во время драки. На следующий день по подозрению был задержан уралец Данил Фомин. Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, суд отправил его под арест. В Следственном комитете официально заявляли, что инцидент возник на бытовой почве.

9 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Фомину срок содержания под стражей до 17 января 2024 года. После этого адвокат задержанного подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако там решение менять не стали.

В августе стало известно, что против полицейских, которые могли бездействовать при убийстве аспиранта, возбудили уголовное дело. А в октябре в областном главке СМИ сообщили, что полицейских уволили.