11 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Тюменской области

Под Тюменью в ДТП попал автобус с вахтовиками

В Тюменской области в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в ГИБДД России по Тюменской области.

Столкнулись микроавтобус "Тойота Хайс", перевозивший вахтовиков, и автобус "Ютонг". ДТП произошло сегодня утром на 12-м километре Тобольского тракта под Тюменью.

Предварительно, водитель автобуса "Ютонг", поворачивая, не пропустил "Тойоту", в которой ехали шесть человек. Второй автобус был без пассажиров, он ехал на ремонт. Пять пассажиров "Тойоты" доставлены в больницу для обследования. В настоящий момент известно о получении легких травм 29-летним молодым человеком и двумя женщинами 38-ми и 44-х лет.

(2024)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП, автобус, вахтовик


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