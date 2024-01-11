11 Января 2024
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Происшествия Москва
Фото:nakanune.ru

В СИЗО скончался фигурант дел о мошенничестве при строительстве космодрома "Восточный" Сергей Волкодав

В больнице столичного СИЗО "Матросская тишина" скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный" Сергей Волкодав, об этом сообщили РБК и РЕН ТВ со ссылкой на источники, близкие к ФСИН. 

"Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО № 4, а потом перевели в больницу "Матросской тишины", - говорит инсайдер РБК. В больнице Волкодаву сделали трепанацию черепа, он впал в кому и умер. 

Два года назад Волкодава приговорили к 4 годам 9 месяцам колонии, но позже суд постановил пересчитать срок, поскольку тот провел в СИЗО значительное время. В марте 2022 года его осудили в Хабаровске по делу о мошенничестве. Затем была апелляция, освобождение, а в августе 2023 года его снова арестовали в Москве. 

Ущерб от мошенничества экс-руководителя компании "Цветлит" при выполнении госконтрактов оценивали в миллиард рублей. Пострадавшими по уголовным делам выступали Минпромторг и Спецстрой. 

Теги: сизо, сергей волкодав, мошенничество, космодром восточный


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