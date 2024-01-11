16:33 мск.Скончался один из разработчиков вакцины "Спутник V"
16:20 мск.В Щелково капитально отремонтируют в 2024 году более 63 тысяч квадратных метров городских дорог
16:19 мск.Саратовских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями
16:15 мск.Под Тюменью в ДТП попал автобус с вахтовиками
16:13 мск.Медведев назвал условие применения ядерного оружия в конфликте с Украиной
16:12 мск.Фомину, обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ, продлили арест до лета
16:11 мск.В СИЗО скончался фигурант дел о мошенничестве при строительстве космодрома "Восточный" Сергей Волкодав
16:05 мск.В Петрозаводске закроют аэропорт
15:52 мск.Жителям Нижнего Тагила отключат отопление и горячую воду из-за ремонта теплотрассы
15:40 мск.В Березово нашли воздушную пробку, из-за которой на двух улицах пропало отопление
15:32 мск.Ивлеева не признала в суде вину в организации скандальной вечеринки
15:30 мск.Волонтеры Вихарева построили вольер для рысенка, спасенного в Первоуральске
15:26 мск.X5 Group сообщила о возвращении курицы в уральские и приволжские магазины
15:16 мск.В Грузии православная церковь призвала переписать икону с Матроной Московской и Сталиным
15:15 мск.На Среднем Урале задержали "черных старателей", незаконно добывавших золото
15:10 мск.Дефицит бюджета России в 2023-ем составил 1,9% ВВП
15:06 мск.За проблемы с отоплением в Екатеринбурге взялись депутаты
15:01 мск.Кремль прокомментировал поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов
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