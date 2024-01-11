Жителям Нижнего Тагила отключат отопление и горячую воду из-за ремонта теплотрассы

Жителям Дзержинского района Нижнего Тагила вновь придется готовиться к временному отключению отопления и горячей воды. Причиной станут запланированные на завтра ремонтные работы.

Как сообщает муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго-НТ", для подготовки к проведению аварийно-ремонтных работ на теплотрассе Ду 159 на улице Энтузиастов, 66, завтра, 12 января, будет отключено отопление и горячее водоснабжение. Отключения продлятся с 9:00 до 15:00.

Адреса, где не будет тепла и воды, можно посмотреть на официальной странице МУП в соцсети.

Напомним, на днях на теплотрассе, о которой идет речь, произошла утечка. Из-за этого под отключения тепла и горячей воды попали дома на улицах Энтузиастов, Чайковского и Ленинградском проспекте.