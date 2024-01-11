11 Января 2024
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Общество В России
Фото: Московские суды общей юрисдикции

Ивлеева не признала в суде вину в организации скандальной вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации скандальной "голой" вечеринки в клубе "Мутабор". Об этом говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы, передает ТАСС.

Блогер якобы не знала о том, что "гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", указал ее адвокат.

Защита также считает, что ответственна за всю эту историю не сама Ивлеева, а компания, с которой она заключила договор на организацию мероприятия.

Кроме того, Ивлеева заявила, что информация о дресс-коде на мероприятие была указана в текстовом сообщении, которое отправлялось гостям. В сообщении присутствовала ссылка на фото людей в образах, которые предлагались как образец одежды для гостей, не являясь при этом призывом.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Говоря о последствиях, Лефортовский районный суд уже оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ.

Кроме того, стало известно об отказах крупных партнеров Ивлеевой (таких, например, как МТС) от сотрудничества.

Теги: ивлеева, голая вечеринка


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