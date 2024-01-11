11 Января 2024
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Общество Свердловская область Челябинская область Приволжский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

X5 Group сообщила о возвращении курицы в уральские и приволжские магазины

X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") восстановила ассортимент мяса птицы в магазинах различных городов Уральского и Приволжского ФО. Речь идет о магазинах Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска и Самарской области, где представлен "широкий выбор курицы от различных поставщиков", приводит ТАСС сообщение X5 Group.

Об исчезновении с прилавков одного из самых популярных у россиян продуктов — курицы — стало известно в Рождество. Так, она почти исчезла с прилавков некоторых магазинов в Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Ульяновске, аналогичные сигналы поступали и из столицы. Свердловские власти назвали причиной происходящего январские праздники и то, что "мясо просто раскупили и пока не завезли", тогда как ритейлер сослался на сложности логистики, вызванные морозами и аномальными снегопадами. Почему же из всего продуктового ассортимента холода помешали только доставке курятины, осталось неясным.

Напомним, что в России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы. К слову, именно в Свердловской области в 2021 году закрылась крупнейшая Среднеуральская птицефабрика, которая проработала в регионе 47 лет. "Куриц забили, людей увольняют", — сообщали рабочие. На предприятии трудились 1 тыс. сотрудников. Губернатор Евгений Куйвашев заверял, что закрытие фабрики не отразилось на обеспечении населения продукцией.

Теги: X5 Group, "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", курица


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