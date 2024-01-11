Волонтеры Вихарева построили вольер для рысенка, спасенного в Первоуральске

У маленького рысенка, спасенного в Первоуральске, появился собственный дом. Волонтеры депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева помогли со строительством нового вольера в Центре реабилитации диких животных "Альфа" в Сысерти, где зверь сейчас находится.

Напомним, рысенок-сирота был обнаружен в Первоуральске волонтерами-экологами Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО), главой которого и является депутат. Животное было истощено, потребовалась срочная ветеринарная помощь и даже карантин, который детеныш провел у волонтера "Рысиного патруля" Дениса Панова.

Позднее уже окрепшего рысенка, получившего имя Афина, перевезли в Центр "Альфа" для дальнейшего проживания.

"Уже в эти праздники рысь по имени Афина переехала в вольер, заботливо подготовленный нами в "Альфе". Мы верим, что совсем скоро она поправится и сможет вернуться в свой настоящий дом — в дикую природу. Поправляйся, красотка!" - написали волонтеры в своем Telegram-канале.