В Березово нашли воздушную пробку, из-за которой на двух улицах пропало отопление

В Березово найдена и устранена причина отключения отопления в многоквартирных домах в районе больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Березовского района.

В настоящее время тепло запущено в домах: по улице Ленина, д. 45, 50, 52, 48 и улице Первомайская, д. 28.



В домах по ул. Первомайская, д. 24, 26 и Ленина, д. 43 в данный момент продолжаются восстановительные работы.

По предварительным данным, отказ системы теплоснабжения произошел из-за возникновения воздушной пробки. В муниципалитете введен режим повышенной готовности. Помощь в устранении проблемы оказывала группа специалистов, выехавшая из Ханты-Мансийска.