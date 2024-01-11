11 Января 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале задержали "черных старателей", незаконно добывавших золото

На Среднем Урале задержали группу так называемых "черных старателей". Они незаконно добывали золото.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на участке в районе бассейна реки Виновка в Горноуральском городском округе были обнаружены несколько человек с автотехникой и промышленным оборудованием. Они занимались извлечением из недр золотоносного песка, который промывали на обогатительном шлюзе золотосодержащего шлиха.

Химическое исследование шлиха показало наличие в нем золота, вес которого в чистом виде составил 264,4 грамма. Общая стоимость драгоценного металла превысила 1,3 млн рублей по курсу Центробанка РФ. При этом, как выяснили прокуроры, лицензия на добычу полезных ископаемых на данном участке никому не выдавалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору". Сейчас проводится расследование.

Теги: золото, добыча, дело, прокуратура


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