В Грузии православная церковь призвала переписать икону с Матроной Московской и Сталиным

Грузинская православная церковь потребовала переписать икону Матроны Московской, хранящуюся в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Цминда Самеба). На одном из эпизодов из жизни Матроны изображен Иосиф Сталин, будто бы встречавшийся со знаменитой праведницей.

Недавно протестующая против изображения активистка облила икону краской. У дома женщины начались протесты, доступ в сам собор с иконой ограничили.

Теперь грузинская патриархия выступила с заявлением о том, что достаточных свидетельств встречи Матроны со Сталиным нет, РПЦ такой эпизод не признает каноническим, а значит икону следует изменить. Поскольку икона была пожертвована собору, переписать ее поручено благотворителю.