Дефицит бюджета России в 2023-ем составил 1,9% ВВП

Дефицит федерального бюджета составил в 2023 г. 3,241 трлн руб. или 1,9% ВВП.

Таковы предварительные данные Минфина России, опубликованные на сайте министерства. При этом объем доходов федерального бюджета в 2023 г. составил 29,123 млрд руб., что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 г.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе 2024 г. составят около 130,8 млрд руб. Это на 199,9 млрд руб. ниже, чем ожидалось. Снижение произошло из-за корректировки акциза "на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений". С 15 января по 6 февраля Минфин планирует направить на продажу валюту и золото на сумму разницы – 69,1 млрд руб. Ежедневный объем продажи составит 4,1 млрд руб.