За проблемы с отоплением в Екатеринбурге взялись депутаты

11 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

За проблемы с отоплением в Екатеринбурге взялись депутаты

Вторчермет и Уктус оказались не единственными территориями, где жители столкнулись с отсутствием отопления. Оказывается, подобные ситуации в Екатеринбурге встречаются повсеместно, однако управляющие компании не могут разрешить вопрос с поставкой ресурсов. В ситуацию с остывшими батареями в Кольцово пришлось вмешаться депутату гордумы Алексею Вихареву.

Екатеринбурженка обратилась к нему в приемную с жалобой на отсутствие горячей воды и отопления в квартире на улице Испытателей,14. По ее словам, многочисленные обращения в УК вопрос не решили.

Как оказалось, обстоятельства все же позволяли поставлять в квартиру Кристины тепло и горячую воду. Все разрешилось, как только депутат отправил ряд запросов во все необходимые инстанции. "Вскоре специалисты Администрации Октябрьского района и УК выехали по заявленному адресу с проверкой. Водоснабжение было восстановлено в полном объеме", - написал Вихарев.

Депутат взялся за другие жилищные проблемы. Ранее Анжелика работала медсестрой в Областной больнице, однако недавно перешла работать в больницу №8. В связи с этим женщину с тремя детьми попросили съехать из служебного общежития, однако переезжать было некуда - на новом месте работы жилье так и не предоставили.

"Я написал запрос на имя главного врача больницы N°8 с просьбой постараться решить этот вопрос. Жилье будет предоставлено", - написал единоросс.

Дед Мороз - это тоже работа, за которую решил взяться и Алексей Вихарев. В этот раз к нему обратился уже коллега из Тюменского областной думы Юрий Баранчук. Депутат дарил подарки детям, чьи отцы погибли на фронте и, как оказалось, один из таких солдат был из Екатеринбурга. У бойца осталось трое детей, для которых волонтеры Вихарева по просьбе коллеги депутата закупили и передали семье подарки.

Напомним, что с конца 2023 года приемная Алексея Вихарева работает не только по улице Старых Большевиков, 29, но и в ТЦ "Мытный двор" по улице 8 Марта, 8д на базе Волонтерского центра.

Теги: Вихарев, Екатеринбург, отопление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети