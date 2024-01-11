За проблемы с отоплением в Екатеринбурге взялись депутаты

Вторчермет и Уктус оказались не единственными территориями, где жители столкнулись с отсутствием отопления. Оказывается, подобные ситуации в Екатеринбурге встречаются повсеместно, однако управляющие компании не могут разрешить вопрос с поставкой ресурсов. В ситуацию с остывшими батареями в Кольцово пришлось вмешаться депутату гордумы Алексею Вихареву.

Екатеринбурженка обратилась к нему в приемную с жалобой на отсутствие горячей воды и отопления в квартире на улице Испытателей,14. По ее словам, многочисленные обращения в УК вопрос не решили.

Как оказалось, обстоятельства все же позволяли поставлять в квартиру Кристины тепло и горячую воду. Все разрешилось, как только депутат отправил ряд запросов во все необходимые инстанции. "Вскоре специалисты Администрации Октябрьского района и УК выехали по заявленному адресу с проверкой. Водоснабжение было восстановлено в полном объеме", - написал Вихарев.

Депутат взялся за другие жилищные проблемы. Ранее Анжелика работала медсестрой в Областной больнице, однако недавно перешла работать в больницу №8. В связи с этим женщину с тремя детьми попросили съехать из служебного общежития, однако переезжать было некуда - на новом месте работы жилье так и не предоставили.

"Я написал запрос на имя главного врача больницы N°8 с просьбой постараться решить этот вопрос. Жилье будет предоставлено", - написал единоросс.

Дед Мороз - это тоже работа, за которую решил взяться и Алексей Вихарев. В этот раз к нему обратился уже коллега из Тюменского областной думы Юрий Баранчук. Депутат дарил подарки детям, чьи отцы погибли на фронте и, как оказалось, один из таких солдат был из Екатеринбурга. У бойца осталось трое детей, для которых волонтеры Вихарева по просьбе коллеги депутата закупили и передали семье подарки.

Напомним, что с конца 2023 года приемная Алексея Вихарева работает не только по улице Старых Большевиков, 29, но и в ТЦ "Мытный двор" по улице 8 Марта, 8д на базе Волонтерского центра.