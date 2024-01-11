Кремль прокомментировал поддержку Белым домом решения об изъятии российских активов

США не уведомляли РФ о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", - сказал пресс-секретарь президента России.

Песков назвал это решение шагом в сторону подрыва финансового авторитета США и доверия к ним международных инвесторов, передает РИА Новости.

"Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Это не может не иметь глубоких последствий", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов. Президент США Джо Байден решил одобрить меру после того, республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе. В ноябре стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Одобрен соответствующий законопроект. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".

В Кремле заявляли, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе.