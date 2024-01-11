11 Января 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Верховная Рада вернула законопроект Зеленского о мобилизации на доработку

Верховная Рада Украины после консультаций с командованием ВСУ, в том числе с главкомом Валерием Залужным, вернула офису президента на доработку законопроект о мобилизации и военном учете.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", - прокомментировал решение глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия. Он добавил, что не все политические силы поддерживают мобилизацию.

Положения законопроекта расширяли возможности военных по мобилизации граждан. Так, предусматривалась отмена срочной службы, рассылка повесток по электронной почте, блокировка банковских карт и счетов уклонистов. Особые споры вызвал пункт об отмене отсрочек для инвалидов третьей группы, снижение нижней планки возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Теги: верховная рада, мобилизация, законопроект, украина


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