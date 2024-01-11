Пытался скрыть преступление. Семья погибшей годовалой рассказала, зачем отец выбросил ее из окна

Илья Иванов из Екатеринбурга мог выбросить годовалую дочь из окна пятиэтажки, чтобы скрыть следы убийства. Об этом заявили родственники уже бывшей мамы Ксении. Та же, напомним, еще на похоронах призналась, что дочь умерла от травмы головы.

Напомним, по версии следствия, 30 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой Ксенией и выбросил в окно младенца. Тело девочки обнаружили в снегу только 3 января.

Родственники Ксении заявили, что Илья проломил череп годовалой дочери, упомянув, что у того есть зависимость от наркотических веществ. После этого мужчина якобы решил скрыть следы преступления, выбросив ребенка в окно, сообщает "КП-Екатеринбург".

Накануне стало известно, что Иванова родственники супруги также обвиняют в смерти старшего ребенка. Якобы мужчина еще несколько лет назад сильно ударил сына по голове, из-за чего тот стал "овощем", а в 2022 году скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. Тогда Ксения не стала писать на его заявление, но в этот раз заявила, что будет требовать максимального наказания.