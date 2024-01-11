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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: мэрия Екатеринбурга

В Советском дали отопление, но жители продолжают жаловаться на холод в квартирах

Югорская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту порыва магистрального трубопровода в Советском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщают, что 10 января на ул. Орджоникидзе произошел порыв трубопровода, в результате которого без тепла и горячего водоснабжения остались семь жилых домов. Ведомство внесло представление директору ресурсоснабжающей организации об устранении допущенных нарушений при предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению. Также прокуратура потребовала провести перерасчет платы за эту услугу.

В комментариях жители города отметили, что живут без отопления в сорокаградусные морозы уже больше недели.

Напомним, серия аварий произошла на теплопроводе прямо под Новый год, 31 декабря, а 2 января случился коллапс на газопроводе. По ранее произошедшим порывам заявления жителей также ушли в прокуратуру. Отметим, что на ситуацию также обратили внимание в следственном комитете. Проводится проверка.

В настоящий момент подача тепла и горячего водоснабжения возобновлена, следует из сообщения прокуратуры. Однако в комментариях в соцсетях югорчане продолжают жаловаться на холодные батареи.

"Со 2 числа и по сегодняшний день нет отопления", "Мичурина, 6 тоже батареи еле-еле теплые, 2 этаж", "Орджоникидзе, 34 тоже не было тепла и Орджоникидзе, 17", - говорится в комментариях, оставленных сегодня в группе "Подслушано Советский ХМАО"

В ответ на комментарии представитель администрации Советского района сообщил, что на данный момент котельные работают в штатном режиме и посоветовал тем, у кого нет тепла, обратиться в управляющую компанию.

Отметим, что в пресс-службе администрации Советского района отказались дать корреспонденту Накануне.RU оперативный комментарий по телефону, направлен запрос.

Теги: прокуратура, советский, отопление, коммунальная авария


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