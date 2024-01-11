11 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Турция не пустит в Черное море корабль, переданный Киеву Великобританией

Анкара не пустит в Черное море британский тральщик, подаренный Лондоном Киеву, пишет издание Hurrıyet со ссылкой на министерство национальной обороны Турции. Запрет на прохождение таких судов в Черное море предусматривает Конвенция Монтрё.

В начале декабря прошлого года стало известно, что Великобритания собирается поставить Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. В оборонном ведомстве королевства заявили, что Великобритания совместно с Норвегией сформирует новую морскую коалицию, в которую войдут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

Конвенция Монтрё предусматривает ограничения на проход по проливам Босфор и Дарданеллы военных кораблей нечерноморских стран в периоды военных конфликтов.

Между тем, сегодня стало известно, что Турция, Румыния и Болгария подписали меморандум о создании группы по противоминной борьбе в Черном море. Группу создадут из кораблей этих государств, которые будут вести охоту на мины, чтобы обезопасить акваторию. Hurrıyet отмечает, что нечерноморские страны не смогут принять непосредственное участие в инициативе.

Теги: турция, черное море, тральщик, босфор


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