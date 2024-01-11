Водоканал на месяц перекроет перекресток Чкалова - Обувщиков в Екатеринбурге

ЕМУП "Водоканал" на месяц перекроет перекресток улиц Чкалова и Обувщиков для строительства водопровода и канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

С 1 февраля по 1 марта движение транспорта на участке будет закрыто. При этом схема общественного транспорта не изменится.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, в которой содержатся все актуальные сведения о ремонтных работах и перекрытиях.