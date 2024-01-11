В Кабардино-Балкарии заключенные устроили бунт в колонии

В Кабардино-Балкарии заключенные устроили бунт в исправительной колонии, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в ИК-3 в селе Каменка взбунтовались осужденные, которых поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Они подожгли матрасы в двух камерах ШИЗО в знак протеста против режима содержания.

Уточняется, что бунтовщики отбывают наказание за разбой, грабеж, кражу и расправу. От дачи показаний осужденные отказались. В колонии организовали проверку.

В ноябре заключенные устроили бунт в СИЗО Тобольска. Сообщалось, что дебош устроили пятеро мужчин, арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж. Они забаррикадировались в камере и устроили погром, а затем подожгли мусор. Сообщалось, что арестанты мешали тушить пожар сотрудникам полиции. Когда те все же смогли проникнуть в камеру, один из заключенных ударил себя заточкой по шее и был госпитализирован.