Зимняя гроза и черная метель: Москву накрыла непогода

Московский регион столкнулся с необычными погодными явлениями не самого приятного характера. Город накрыло сильной метелью, в Балашихе гремит гром – идет зимняя гроза.

Также горожане столкнулись с таким явлением как черная метель: из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с видимость в снегопад падает до нескольких десятков метров (а иногда и просто до нескольких метров).

"Метели в столичном регионе, начиная с северных районов, будут по мере прохождения холодного атмосферного фронта постепенно прекращаться. Снег станет небольшим и локальным, а на дорогах и тротуарах сформируется сильная гололедица. Температура вернется в зону отрицательных значений и будет активно понижаться", - предупреждает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

К вечеру четверга похолодает до -10 градусов, завтра будет уже -15, в выходные температура воздуха может опускаться ниже отметки -20.