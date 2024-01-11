11 Января 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.ru

Зимняя гроза и черная метель: Москву накрыла непогода

Московский регион столкнулся с необычными погодными явлениями не самого приятного характера. Город накрыло сильной метелью, в Балашихе гремит гром – идет зимняя гроза.

Также горожане столкнулись с таким явлением как черная метель: из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с видимость в снегопад падает до нескольких десятков метров (а иногда и просто до нескольких метров).

"Метели в столичном регионе, начиная с северных районов, будут по мере прохождения холодного атмосферного фронта постепенно прекращаться. Снег станет небольшим и локальным, а на дорогах и тротуарах сформируется сильная гололедица. Температура вернется в зону отрицательных значений и будет активно понижаться", - предупреждает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

К вечеру четверга похолодает до -10 градусов, завтра будет уже -15, в выходные температура воздуха может опускаться ниже отметки -20.

Теги: гроза, метель, москва, непогода


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