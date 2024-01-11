Вековой юбилей: В Сургутском районе открылась выставка "100 лет уверенного роста"

11 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: admsr.ru

Вековой юбилей: В Сургутском районе открылась выставка "100 лет уверенного роста"

В день векового юбилея Сургутского района – 11 января 2024 г. открылась мультимедийная выставка "100 лет уверенного роста". Основная идея выставки – продемонстрировать высокий уровень достижений района в разных сферах, единство Сургутского района через многообразие его поселений, историй их становления и развития. Выставка размещается в 14 залах и трех локациях – кинозал, музейный уголок, детская интерактивная зона с викторинами.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

Первыми посетили экспозицию гости, прибывшие поздравить муниципалитет с юбилеем. Это делегации от поселений, общественные и политические деятели, работники муниципальных организаций, почетные жители и партнеры муниципалитета.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

"Начинается экспозиция с зала о развитии Сургутского района, этапах становления муниципалитета, его руководителях в разные годы. Остальные зоны посвящены поселениям. Каждая передает атмосферу и уникальность населенных пунктов", - рассказал на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В первом зале, посвященном истории Сургутского района, можно узнать, как менялись его границы, познакомиться с историей официальной символики, увидеть реку времени. Мультимедийные экраны отобразят историю социально-экономического развития территории от промыслов до центра экономического развития региона. Достижения в различных отраслях хозяйства, становление и развитие системы образования, культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства – представлены на выставке в современном формате.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

Технические возможности оборудования позволили разместить большой объем информации, совместив текстовую и аудио визуальную форму подачи. В 13 залах размещена информация о каждом поселении района. Посетители смогут узнать о выдающихся жителях, интересных исторических фактах, увидеть редкие фотографии и оцифрованные архивные документы.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

Для усиления эффекта присутствия на выставке используется звуковое сопровождение, которое ассоциируется с тем или иным поселением. Например, в зале сельского поселения Ульт-Ягун посетителей встречает шум железной дороги, а в зале сельского поселения Тундрино – звуки гитары, которые напоминают о традиционном Бардовском фестивале. Кроме залов поселений выставка предлагает посетителям дополнительные возможности.

100 лет сургутскому району, скрипачка(2024)|Фото: admsr.ru

Для детей предусмотрена интерактивная зона, где можно проверить свои знания об истории Сургутского района, поучаствовав в увлекательной викторине. Музейный уголок – "Квартира жителя Сургутского района 90-х годов" – прекрасная локация для воспоминаний и фотосессий. Кинозал – возможность отдохнуть и посмотреть небольшой фильм о районе.

"Само название выставки «100 лет уверенного роста» говорит о том, что территория за 100 лет получила колоссальное развитие. Население Сургутского района увеличилось в 20 раз. Сейчас Сургутский район является центром экономического развития Югры, динамичной территорией с развитой культурой и инфраструктурной средой. Многое из того, что мы делаем сейчас, никогда в истории района не было", – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

трубецкой(2024)|Фото: admsr.ru

Важно отметить, что участие в организации выставки принимали все поселения. Экспозиция каждого зала посвящена одной из территорий района. Здесь собраны самые интересные факты, оцифрованные архивные источники, эксклюзивные фотографии и уникальные видеоматериалы, включающие информацию начиная с истории возникновения и заканчивая сегодняшним временем. Их собирали по крупицам в музеях, библиотеках, архивах, из воспоминаний старожил Сургутского района.

"Совместный проект зарождался практически в начале 2023 года, когда обсуждалась концепция создания выставки с руководителем парка «Россия – моя история. Югра». Принимали участие все музеи района, централизованная библиотечная система, которая является хранителем хроноленты развития района, созданной еще в 2021 году. Те, кто так или иначе задействован в обработке архивного исторического материала, были привлечены к данному проекту. Мы с удовольствием для себя обнаружили весьма интересные факты из истории района в разные исторические периоды", - упомянула Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

Выставка будет открыта для посещений в период с 12 января по 20 марта 2024 г. График работы: среда-воскресенье с 10 до 19 часов, выходные – понедельник, вторник. Посетить выставку может каждый. Как самостоятельно, так и в составе группы.

"Выставка будет работать до 20 марта – со среды по воскресенье. Для жителей Сургутского района планируются организованные экскурсии, их графики формируют администрации поселений", - сообщил Андрей Трубецкой.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

"Приходите на выставку, делитесь этим событием в социальных сетях с хэштегами #100летСР; #СургутскийРайон", - сообщает райадминистрация.

В честь 100-летия муниципалитета разработана специальная экскурсия, рассказывающая о его истории. Она состоит из рассказа, беседы, показа, демонстрации и длится 45-60 минут. Начинается она с рассказа о развитии района за эти годы. 9-11 января 1924 г. в Сургуте прошел первый Съезд Советов Сургутского района, избравший районный исполнительный комитет. С этого времени и отсчитывается история района как самостоятельной административно-территориальной единицы. За столетие произошли серьезные изменения во всех сферах жизни. В области управления были сформированы органы власти, которые сегодня представлены администрацией Сургутского района, думой и контрольно-счетной палатой.

100 лет сургутскому району(2024)|Фото: admsr.ru

Справка. За 100 лет население Сургутского района увеличилось в 20 раз: с 6,4 тыс. до 127,6 тыс. человек. В 2000-е годы Сургутский район прочно занял лидирующие позиции и окончательно стал центром экономического развития Югры. Ежегодный прирост объкмов промышленного производства составляет 1,5% и по итогам 2023 г. достиг 1,739 трлн руб. Совместными усилиями крупного, среднего и малого бизнеса обеспечиваются условия для уверенного роста благосостояния населения. С 2016 г. Сургутский район является лидером инвестиционного рейтинга Югры. В течение трех лет – "Лучший район с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства". Победитель Национальной премии "Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности. Стабильное развитие экономики стало основой создания комфортных условий для жителей района. На конец 2020 г. ликвидированы все балки, очередь на жильк сократилась втрое.

Теги: Сургутский район, выставка, вековой юбилей, 100 лет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети