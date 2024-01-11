Вековой юбилей: В Сургутском районе открылась выставка "100 лет уверенного роста"

В день векового юбилея Сургутского района – 11 января 2024 г. открылась мультимедийная выставка "100 лет уверенного роста". Основная идея выставки – продемонстрировать высокий уровень достижений района в разных сферах, единство Сургутского района через многообразие его поселений, историй их становления и развития. Выставка размещается в 14 залах и трех локациях – кинозал, музейный уголок, детская интерактивная зона с викторинами.

Первыми посетили экспозицию гости, прибывшие поздравить муниципалитет с юбилеем. Это делегации от поселений, общественные и политические деятели, работники муниципальных организаций, почетные жители и партнеры муниципалитета.

"Начинается экспозиция с зала о развитии Сургутского района, этапах становления муниципалитета, его руководителях в разные годы. Остальные зоны посвящены поселениям. Каждая передает атмосферу и уникальность населенных пунктов", - рассказал на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В первом зале, посвященном истории Сургутского района, можно узнать, как менялись его границы, познакомиться с историей официальной символики, увидеть реку времени. Мультимедийные экраны отобразят историю социально-экономического развития территории от промыслов до центра экономического развития региона. Достижения в различных отраслях хозяйства, становление и развитие системы образования, культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства – представлены на выставке в современном формате.

Технические возможности оборудования позволили разместить большой объем информации, совместив текстовую и аудио визуальную форму подачи. В 13 залах размещена информация о каждом поселении района. Посетители смогут узнать о выдающихся жителях, интересных исторических фактах, увидеть редкие фотографии и оцифрованные архивные документы.

Для усиления эффекта присутствия на выставке используется звуковое сопровождение, которое ассоциируется с тем или иным поселением. Например, в зале сельского поселения Ульт-Ягун посетителей встречает шум железной дороги, а в зале сельского поселения Тундрино – звуки гитары, которые напоминают о традиционном Бардовском фестивале. Кроме залов поселений выставка предлагает посетителям дополнительные возможности.

Для детей предусмотрена интерактивная зона, где можно проверить свои знания об истории Сургутского района, поучаствовав в увлекательной викторине. Музейный уголок – "Квартира жителя Сургутского района 90-х годов" – прекрасная локация для воспоминаний и фотосессий. Кинозал – возможность отдохнуть и посмотреть небольшой фильм о районе.

"Само название выставки «100 лет уверенного роста» говорит о том, что территория за 100 лет получила колоссальное развитие. Население Сургутского района увеличилось в 20 раз. Сейчас Сургутский район является центром экономического развития Югры, динамичной территорией с развитой культурой и инфраструктурной средой. Многое из того, что мы делаем сейчас, никогда в истории района не было", – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Важно отметить, что участие в организации выставки принимали все поселения. Экспозиция каждого зала посвящена одной из территорий района. Здесь собраны самые интересные факты, оцифрованные архивные источники, эксклюзивные фотографии и уникальные видеоматериалы, включающие информацию начиная с истории возникновения и заканчивая сегодняшним временем. Их собирали по крупицам в музеях, библиотеках, архивах, из воспоминаний старожил Сургутского района.

"Совместный проект зарождался практически в начале 2023 года, когда обсуждалась концепция создания выставки с руководителем парка «Россия – моя история. Югра». Принимали участие все музеи района, централизованная библиотечная система, которая является хранителем хроноленты развития района, созданной еще в 2021 году. Те, кто так или иначе задействован в обработке архивного исторического материала, были привлечены к данному проекту. Мы с удовольствием для себя обнаружили весьма интересные факты из истории района в разные исторические периоды", - упомянула Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района.

Выставка будет открыта для посещений в период с 12 января по 20 марта 2024 г. График работы: среда-воскресенье с 10 до 19 часов, выходные – понедельник, вторник. Посетить выставку может каждый. Как самостоятельно, так и в составе группы.

"Выставка будет работать до 20 марта – со среды по воскресенье. Для жителей Сургутского района планируются организованные экскурсии, их графики формируют администрации поселений", - сообщил Андрей Трубецкой.

"Приходите на выставку, делитесь этим событием в социальных сетях с хэштегами #100летСР; #СургутскийРайон", - сообщает райадминистрация.

В честь 100-летия муниципалитета разработана специальная экскурсия, рассказывающая о его истории. Она состоит из рассказа, беседы, показа, демонстрации и длится 45-60 минут. Начинается она с рассказа о развитии района за эти годы. 9-11 января 1924 г. в Сургуте прошел первый Съезд Советов Сургутского района, избравший районный исполнительный комитет. С этого времени и отсчитывается история района как самостоятельной административно-территориальной единицы. За столетие произошли серьезные изменения во всех сферах жизни. В области управления были сформированы органы власти, которые сегодня представлены администрацией Сургутского района, думой и контрольно-счетной палатой.

Справка. За 100 лет население Сургутского района увеличилось в 20 раз: с 6,4 тыс. до 127,6 тыс. человек. В 2000-е годы Сургутский район прочно занял лидирующие позиции и окончательно стал центром экономического развития Югры. Ежегодный прирост объкмов промышленного производства составляет 1,5% и по итогам 2023 г. достиг 1,739 трлн руб. Совместными усилиями крупного, среднего и малого бизнеса обеспечиваются условия для уверенного роста благосостояния населения. С 2016 г. Сургутский район является лидером инвестиционного рейтинга Югры. В течение трех лет – "Лучший район с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства". Победитель Национальной премии "Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности. Стабильное развитие экономики стало основой создания комфортных условий для жителей района. На конец 2020 г. ликвидированы все балки, очередь на жильк сократилась втрое.