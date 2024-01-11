Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск стала самой аварийной федеральной трассой в прошлом году

Трасса Тюмень - Ханты-Мансийск стала самой аварийной в 2023 году среди федеральных трасс. Вопрос аварийности на федеральных дорогах обсуждался на пресс-конференции с главой региональной Госавтоинспекции Алексеем Миллером.

Всего в прошлом году на ней произошло 170 ДТП, погибли 55 человек, ранения получили 245 человек.

Отметим, что в соцсетях дорогу уже давно прозвали "Трассой смерти".

Всего на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 374 ДТП, 110 человек погибли, 548 ранены.

По словам Миллера, каждое второе ДТП происходит из-за превышения скоростного режима и выбора неправильной скорости в конкретных дорожных условиях. Регулировать транспортный поток сотрудникам ГИБДД помогает установка средств фото-видео фиксации и использование дронов.

"Есть такое понятие - эффект привыкания. Мы пришли к тому, что прирост автоаварий, погибших и травмированных уменьшился. Водители начали видеть и понимать проблемную зону, и в целом это влияло на конечный результат. Данные мероприятия будут продолжены", - сообщил он.