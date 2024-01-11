Глава свердловского СК встретился с девочкой, избитой братьями-мигрантами

И.о. руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Анатолий Надбитов встретился с девочкой из Нижнего Тагила, которую в конце прошлого года жестоко избили двое братьев-мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, Надбитов поинтересовался увлечениями девочки – как оказалось, она занимается спортом и недавно записалась в ряды военно-патриотического движения "Юнармия". Глава СУ СКР отметил ее активную жизненную позицию – как пример для всех детей и подростков. В ходе встречи законному представителю ребенка рассказали о мерах, принимаемых сотрудниками СК по установлению всех обстоятельств произошедшего. Анатолий Надбитов заверил, что по итогам будет дана объективная правовая оценка с принятием необходимых профилактических мер.

В завершение встречи глава свердловского СК вручил девочке подарок и пожелал ей всего самого наилучшего.

Напомним, что следователи возбудили несколько уголовных дел после скандала с избиением 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. Два дела возбуждены в отношении матери напавших подростков Ферганы Абасовой – о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления. Еще одна "уголовка" возбуждена по статье о возможной халатности руководства школы, где учились дети. Ранее СК по Свердловской области возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью.