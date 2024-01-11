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Происшествия В России Москва
Фото: maly.ru

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Умер народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Ему было 88 лет. "Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", - сообщил ТАСС источник в окружении артиста.

Соломин родился 18 июня 1935 г. в Чите. Решение поступать в ВТУ имени Щепкина пришло к нему после того, как он увидел в городском кинотеатре фильм "Малый театр и его мастера". В 1953 г. Соломин был принят на курс актрисы и педагога Веры Пашенной. Ее школа оказала огромное влияние на формирование творческой индивидуальности Соломина. Пашенная привила молодому артисту любовь к лучшим традициям и устоям Малого.

Юрий Соломин сыграл главные роли в таких фильмах как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Дерсу Узала", "Хождение по мукам" и "Адъютант его превосходительства". Всего он снялся почти в 60 фильмах и сериалах. А свою дебютную режиссёрскую работу — фильм "Скандальное происшествие в Брикмилле" — Соломин снял в 1980 году на Свердловской киностудии.

Юрий Соломин(2024)|Фото: maly.ru

Теги: Юрий Соломин, Малый театр, худрук


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.11.2023 15:44 Мск Соломину стало легче
Ранее 07.11.2023 11:49 Мск Худрук Малого театра Соломин находится в реанимации

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