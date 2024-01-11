Доходы растут - в Костромской области в 2023-ем бюджет увеличился на 23%

В Костромской области за 2023 год налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 36,159 млрд руб. Рост в сравнении с 2022 г. составил 6,8 млрд руб. Росли поступления по всем основным источникам дохода и ключевым отраслям экономики региона. Основным источником роста доходов стали обрабатывающие производства, банковская сфера, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, а также строительство, сообщает администрация региона.

Наибольший рост (70,2%) обеспечен по налогу на прибыль организаций. На 19,7% выше уровня предыдущего года исполнены доходы по НДФЛ, налогам на совокупный доход – на 9,8% и имущественным налогам – на 2,1%. Долговая нагрузка на областной бюджет за 2023 г. сокращена с 81% до 71,5% от налоговых и неналоговых доходов.

Четверть трат 2023-го направлена на реализацию приоритетных национальных проектов. Финансирование дорожной отрасли увеличилось на 17,8%. На социальную сферу ушла практически половина бюджетных расходов. Полностью профинансированы меры соцподдержки. На повышение зарплат отдельных категорий бюджетников дополнительно направлено 877 млн руб. Председатель облдумы Алексей Анохин отметил грамотную работу региона в сфере бюджетной политики. Поправок в бюджет, которые принимали депутаты, в прошлом году почти не было.

"От лица депутатского корпуса хочу констатировать, что сегодня администрация проводит грамотную финансово-бюджетную политику. Мы минимизировали поправки в бюджет. Они вносились только в тех случаях, когда мы получали дополнительные доходы или финансовую поддержку из федерального бюджета. Регион выполняет все взятые на себя обязательства. Все наши расходы подтверждены реальными денежными средствами. Если мы будем сохранять туже грамотную бюджетную политику, то у региона серьезные перспективы по развитию", - подчеркнул Алексей Анохин.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на еженедельном совещании определил приоритеты финансовой политики региона на 2024 г.

"В приоритете все, что связано со здравоохранением и исполнением социальных обязательств. Особое внимание прошу уделять опережающим закупкам медикаментов, формированию неснижаемого запаса льготных препаратов. Практика опережающих закупок себя оправдала - экономия областного бюджета очевидна", - сказал губернатор Сергей Ситников.