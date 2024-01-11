Доходы растут - в Костромской области в 2023-ем бюджет увеличился на 23%

11 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Доходы растут - в Костромской области в 2023-ем бюджет увеличился на 23%

В Костромской области за 2023 год налоговые и неналоговые доходы бюджета исполнены в сумме 36,159 млрд руб. Рост в сравнении с 2022 г. составил 6,8 млрд руб. Росли поступления по всем основным источникам дохода и ключевым отраслям экономики региона. Основным источником роста доходов стали обрабатывающие производства, банковская сфера, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, а также строительство, сообщает администрация региона.

Наибольший рост (70,2%) обеспечен по налогу на прибыль организаций. На 19,7% выше уровня предыдущего года исполнены доходы по НДФЛ, налогам на совокупный доход – на 9,8% и имущественным налогам – на 2,1%. Долговая нагрузка на областной бюджет за 2023 г. сокращена с 81% до 71,5% от налоговых и неналоговых доходов.

Четверть трат 2023-го направлена на реализацию приоритетных национальных проектов. Финансирование дорожной отрасли увеличилось на 17,8%. На социальную сферу ушла практически половина бюджетных расходов. Полностью профинансированы меры соцподдержки. На повышение зарплат отдельных категорий бюджетников дополнительно направлено 877 млн руб. Председатель облдумы Алексей Анохин отметил грамотную работу региона в сфере бюджетной политики. Поправок в бюджет, которые принимали депутаты, в прошлом году почти не было.

Депутаты Костромской областной думы(2024)|Фото: kosoblduma.ru

"От лица депутатского корпуса хочу констатировать, что сегодня администрация проводит грамотную финансово-бюджетную политику. Мы минимизировали поправки в бюджет. Они вносились только в тех случаях, когда мы получали дополнительные доходы или финансовую поддержку из федерального бюджета. Регион выполняет все взятые на себя обязательства. Все наши расходы подтверждены реальными денежными средствами. Если мы будем сохранять туже грамотную бюджетную политику, то у региона серьезные перспективы по развитию", - подчеркнул Алексей Анохин.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на еженедельном совещании определил приоритеты финансовой политики региона на 2024 г.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

"В приоритете все, что связано со здравоохранением и исполнением социальных обязательств. Особое внимание прошу уделять опережающим закупкам медикаментов, формированию неснижаемого запаса льготных препаратов. Практика опережающих закупок себя оправдала - экономия областного бюджета очевидна", - сказал губернатор Сергей Ситников.

Теги: Костромская область, бюджет, рост, Алексей Анохин, Сергей Ситников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети