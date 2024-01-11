С мэрии Екатеринбурга взыскали около 700 тысяч за повреждение машин в ходе опрессовок

Суд взыскал с администрации Екатеринбурга несколько сотен тысяч рублей за повреждение машин во время опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июле 2021 года на улице Гоголя в уральской столице в разгар проведения гидравлических испытаний посреди ночи забил гейзер. Поток кипятка с фрагментами асфальта, камней и песка обрушился на припаркованные автомобили "Мерседес" и "Шкода". Собственники поврежденных машин обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с исками о возмещении ущерба.

В суде выяснилось, что участок теплосети, где произошла авария, является бесхозным. По закону, администрация города обязана контролировать безопасность эксплуатации бесхозяйного имущества и принятие его на учет. Владелец "Шкоды" Сергей попросил взыскать с мэрии стоимость восстановительного ремонта – 333 тысячи 400 рублей, расходы на оценочную экспертизу и госпошлину. А собственник "Мерседеса" Владимир требовал возмещение ущерба – 323 тысячи 600 рулей и госпошлину. Оба иска были удовлетворены, однако представители администрации обжаловали эти решения.

В итоге Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил все в силе. С мэрии Екатеринбурга в совокупности взыскано около 700 тысяч рублей.