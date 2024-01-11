АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд в ближайшие два года

АвтоВАЗ планирует до 2026 года представить на рынке России новый бренд автомобилей. Об этом компания объявила на презентации, посвященной планам отечественного производителя.

Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D, пишут "Известия". При этом не уточняется, с какими именно компаниями АвтоВАЗ наладит сотрудничество.

Также автопроизводитель сообщил, что не будет повышать цены на Lada в ближайшее время, далее рост планируется в пределах инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин согласился, что ценник на новые автомобили в России "улетел", однако объяснил это необходимостью закупки импортных компонентов в условиях санкций. По его словам, России необходимо создание своей компонентной базы. Тогда, чем лучше будут обстоять дела с отечественным авто, тем ниже будет цена.