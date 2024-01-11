11 Января 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Пермский чиновник избавился от шапки и куртки с символикой Норвегии после возмущения участников СВО

Глава аппарата администрации Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба шапку и куртку с государственной символикой Норвегии, которая выделила финансирование ВСУ, после возмущений пермских участников СВО из штурмового отряда, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что чиновник оказался на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии). Компания специализируется на прочной технологичной одежде, защищающей от ветра и холода. В открытых источниках указано, что флаг Норвегии используется, чтобы ассоциироваться с экстремальными условиями в путешествиях и экспедициях.

"Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба", - сообщает издание.

В администрации добавили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО, их семей и волонтеров, помогающих бойцам.

Александр Молоковских родился в январе 1987 года, окончил Пермский госуниверситет, работал в администрации Дзержинского района, сейчас является руководителем аппарата администрации Перми.

Теги: Александр Молоковских, чиновник, символика Норвегии, шапка, куртка


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