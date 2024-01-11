В Екатеринбурге подвели итоги эксперимента с арендой машиномест в центре города

В Екатеринбурге проанализировали обратную связь от пользователей платной парковки в центре города – сервиса шеринга. Подведены первые итоги.

В прошлом году в городе начался эксперимент по повышению эффективности паркингов в жилых домах – "Атомстройкомплекс" выделил 20 машиномест в подземном паркинге многофункционального комплекса "Свобода Residence" для сдачи в почасовую аренду через мобильное приложение Parking24. На этапе тестирования и отработки сервиса сдачу машиномест курирует управляющая компания, а после планируется реализовать такую возможность для собственников. В то время, пока собственник на своем авто уезжает из дома, его машиноместо может приносить дополнительный доход и пользу городу.

"В приложении можно забронировать парковочное место в комплексе на Радищева, 41 на определенное время, в том числе заранее, планируя дела в центре города. За полгода проведения эксперимента пользователи сервиса в среднем останавливались на два часа. Подавляющее большинство пользователей – 71% – приезжали по делам в организации, расположенные в этом же комплексе: отделение "Микрохирургии глаза", предприятия общепита, салон красоты и т.д. 19% пользователей живут в комплексе и пользовались сервисом самостоятельно, а также заказывали машиноместа для своих гостей. 8% приезжали в магазины, расположенные рядом с комплексом", - рассказала замдиректора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, пользователи высоко оценили возможность заблаговременной аренды парковочного места на конкретное время, а также то, что для оплаты не нужно выходить из автомобиля. В числе необходимых сервису доработок предложили бонусную систему для постоянных пользователей, гибкую тарификацию с возможностью долговременной аренды (на неделю и более), а также расширение сети паркингов по городу, где можно оставить автомобиль на тех же условиях.

"Мы системно участвуем в работе градостроительного сообщества по повышению качества городской среды. Вопрос организации эффективного паркования в Екатеринбурге стоит достаточно остро – есть необходимость разгружать обочины, занятые автомобилями, чтобы обеспечивать качественную уборку улиц и свободное движение транспорта. При этом в городе построен достаточный объем паркингов, которые немалую часть времени простаивают пустыми – в жилых, торговых и офисных центрах. А с учетом высокой себестоимости строительства паркингов есть еще и задача по поиску способов повышения их окупаемости.

Поэтому объединение городских паркингов, включая частные машиноместа, в единую систему шеринга может стать эффективным инструментом решения этих задач. Мы доработаем сервис с учетом обратной связи пользователей, а позже приступим к следующему этапу – привлечению собственников к сдаче своих машиномест посредством приложения. И с удовольствием поделимся своим опытом с коллегами, чтобы подключать все больше паркингов к системе, совместными усилиями развивать в Екатеринбурге культуру паркования и актуальные городские сервисы", - отметила Надежда Абакумова.