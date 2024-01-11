В Екатеринбурге подвели итоги эксперимента с арендой машиномест в центре города

11 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге подвели итоги эксперимента с арендой машиномест в центре города

В Екатеринбурге проанализировали обратную связь от пользователей платной парковки в центре города – сервиса шеринга. Подведены первые итоги.

В прошлом году в городе начался эксперимент по повышению эффективности паркингов в жилых домах – "Атомстройкомплекс" выделил 20 машиномест в подземном паркинге многофункционального комплекса "Свобода Residence" для сдачи в почасовую аренду через мобильное приложение Parking24. На этапе тестирования и отработки сервиса сдачу машиномест курирует управляющая компания, а после планируется реализовать такую возможность для собственников. В то время, пока собственник на своем авто уезжает из дома, его машиноместо может приносить дополнительный доход и пользу городу.

"В приложении можно забронировать парковочное место в комплексе на Радищева, 41 на определенное время, в том числе заранее, планируя дела в центре города. За полгода проведения эксперимента пользователи сервиса в среднем останавливались на два часа. Подавляющее большинство пользователей – 71% – приезжали по делам в организации, расположенные в этом же комплексе: отделение "Микрохирургии глаза", предприятия общепита, салон красоты и т.д. 19% пользователей живут в комплексе и пользовались сервисом самостоятельно, а также заказывали машиноместа для своих гостей. 8% приезжали в магазины, расположенные рядом с комплексом", - рассказала замдиректора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, пользователи высоко оценили возможность заблаговременной аренды парковочного места на конкретное время, а также то, что для оплаты не нужно выходить из автомобиля. В числе необходимых сервису доработок предложили бонусную систему для постоянных пользователей, гибкую тарификацию с возможностью долговременной аренды (на неделю и более), а также расширение сети паркингов по городу, где можно оставить автомобиль на тех же условиях.

"Мы системно участвуем в работе градостроительного сообщества по повышению качества городской среды. Вопрос организации эффективного паркования в Екатеринбурге стоит достаточно остро – есть необходимость разгружать обочины, занятые автомобилями, чтобы обеспечивать качественную уборку улиц и свободное движение транспорта. При этом в городе построен достаточный объем паркингов, которые немалую часть времени простаивают пустыми – в жилых, торговых и офисных центрах. А с учетом высокой себестоимости строительства паркингов есть еще и задача по поиску способов повышения их окупаемости.

Поэтому объединение городских паркингов, включая частные машиноместа, в единую систему шеринга может стать эффективным инструментом решения этих задач. Мы доработаем сервис с учетом обратной связи пользователей, а позже приступим к следующему этапу – привлечению собственников к сдаче своих машиномест посредством приложения. И с удовольствием поделимся своим опытом с коллегами, чтобы подключать все больше паркингов к системе, совместными усилиями развивать в Екатеринбурге культуру паркования и актуальные городские сервисы", - отметила Надежда Абакумова.

Теги: места, аренда, эксперимент, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети