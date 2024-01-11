11 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Подростка, пытавшегося зарезать десятиклассницу в Большом Истоке, отправят в психбольницу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение по школьнику, пытавшемуся зарезать десятиклассницу в п. Большой Исток. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, парня освободили от уголовной ответственности и решили принять в отношении него принудительные меры медицинского характера. Семья школьника намерена обжаловать приговор.

Семья пострадавшей также настаивала на выплате компенсации для последующих операций на лице девушки, однако в этом суд отказал.

Напомним, инцидент произошел 2 сентября 2022 года на следующий день после того, как подросток сбежал из дома. Вооружившись ножом, он напал на десятиклассницу посреди дня прямо возле школы №97. Парню предъявили обвинение по ч.3 ст.30, пункта "и" ч. 2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство из хулиганских побуждений", за что ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Теги: психбольница, принудительное лечение, суд


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